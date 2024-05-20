المثلوثي ينتقد مراسم تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية ويوجه رسالة لـ معلول

علق التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، على سوء تنظيم مراسم تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية، ووجه رسالة لمواطنه معلول لاعب الاهلي بسبب إصابته.

وتوج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، بعد الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجل هدف المباراة الوحيد أحمد حمدي، في الدقيقة 23، عن طريق تسديدة أرضية سكنت شباك نهضة بركان.

وحصد حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المثلوثي في تصريحات عقب تتويج الزمالك بالكونفدرالية:” جماهير الزمالك اليوم لا يمكن أن تصفه أي كلمات، شعرت إنني ألعب في أوروبا”.

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وتابع:” تواصلت مع على معلول بعد إصابته فورًا، هو لاعب كبير للكرة المصرية والتونسية والأفريقية، اتمنى عودته سريعًا مرة آخرى للملاعب”.