” الزمالك يجهض أحلام البراكنة”.. تعليق الصحف المغربية على تتويج الأبيض بالكونفدرالية

توج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، بعد الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجل هدف المباراة الوحيد أحمد حمدي، في الدقيقة 23، عن طريق تسديدة أرضية سكنت شباك نهضة بركان.

وعلقت الصحف المغربية على تتويج الزمالك بالكونفدرالية على نظيره نهضة بركان.

حيث كتب موقع هسبريس المغربي: “الزمالك المصري يفوز على نهضة بركان في ليلة التتويج بلقب كأس الكاف”.

بينما هاجم موقع le 360 سبور المغربي التحكيم وقال: “وسط ظلم تحكيمي و تلفزيوني .. الزمالك يخمد “بركان” بالقاهرة و يتوج بلقب الكاف للمرة الثانية في تاريخه”.

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وعلقت صحيفة المنتخب المغربية:” الزمالك يجهض أحلام البراكنة ويتوج باللقب”. وتابعت حديثها منتقدة التحكيم:” لماذا لم يلجأ الحكم ل” الفار” في مناسبتين؟.. مضيفة:” وحتى مخرج المباراة لم يقم بإعادة الحالتين في الشاشة التي نقلت المباراة”.

وكتب موقع البطولة المغربي:” فشل الفريق “البرتقالي”، في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثالثة في تاريخه، بينما نجح الزمالك في نيل اللقب القاري للمرة الثانية في مشواره”.

يذكر أن الزمالك توج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز به موسم 2019 لأول مرة.