خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عمر سلامة:

شهد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز عقب مباراة نهضة بركان خلافًا مع المنسق الإعلامي.

المنسق الإعلامي كان معترضاً في البداية على تواجد المدرب العام للزمالك أحمد مجدي بجوار جوميز ليقوم بعملية الترجمة.

وهو ما أغضب الصحفيين كذلك المتواجدين بالقاعة لحاجتهم لوجود أحمد مجدي ليترجم وقائع المؤتمر.

وكان فريق الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية بعد فوزه مساء الأحد على نظيره نهضة بركان المغربي 1 - 0 بعدما خسر 2-1 ذهابًا.

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