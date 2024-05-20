محمود علاء: التتويج بالألقاب هو وضع الزمالك الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن الوضع الطبيعي للفارس الأبيض هو الوصول إلى منصات التتويج، تعقيباً على تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتمكن الزمالك من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين لكل فريق بمجموع المباراتين، مستفيداً من الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان بالمغرب.

وقال محمود علاء في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "سنحتفل ثم نعود بعد ذلك للتركيز في بطولة الدوري ومن بعدها بطولة كأس السوبر الأفريقي".

وأضاف: "جمهور الزمالك هو من صنع اسم محمود علاء، وأشكرهم على الدعم المستمر، ولذلك أشعر بالسعادة الكبيرة بسبب سعادتهم بالتتويج بالكونفدرالية".

واختتم علاء تصريحاته: "أتمنى أن نصبح أفضل في الفترة المقبلة، والتتويج بالبطولات هذا هو وضع الزمالك الطبيعي".

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