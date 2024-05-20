شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: المباراة كانت صعبة جدا وأهنئ نهضة بركان لأنهم وضعونا فى أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، أن المباراة كانت صعبة جدا، موجها التهنئة لفريق نهضة بركان، لأنهم وضعوا فريقه في أزمات بسبب الطريقة الصعبة التي يلعبونها.

وقال جوميز، في المؤتمر الصحفي: "نهضة بركان يمتلكون مدير فني على أعلى مستوى، واستطعنا الفوز لأننا كنا في كامل تركيزنا، وكان باستطاعتنا في الشوط الأول أن نسجل أهدافا أكثر، والكرة الأفريقية تستحق التقدير لأن النهائي يليق باسم أفريقيا".

وأضاف: "علاقتي بنادي الزمالك لم تكن متوقفة على الفوز بالنهائي، وأنا حاليا أبدأ التحضير لمواجهة مودرن فيوتشر، وأنا أستيقظ كل يوم سعيد جدا لأنني مدرب لنادي الزمالك".

وأشاد جوميز بالجمهور العظيم الذي شاهده في استاد القاهرة قائلا: "احترمت فريق نهضة بركان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وليس لي تعليق على كلام معين الشعباني حول الأداء التحكيمي في المباراة، ومحمد مدحت كان جزءا من العائلة الزملكاوية، وتوفي في سن صغيرة، وتعاهدنا على الفوز لإهدائه اللقب".

وعن مباراة السوبر الأفريقي قال جوميز: أُفضّل الفوز بالسوبر الأفريقي بغض النظر عن المنافس سواء الأهلي او الترجي التونسي، ومنحنا أحمد فتوح تعليمات بالدخول في وسط الملعب ومحمد شحاتة يدعم الهجوم، وهذه الطريقة منحتنا الأفضلية في الهجوم والدفاع".

وتأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في انتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

وضمن نادي الزمالك التواجد في بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.