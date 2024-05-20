شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي: "مقلقة".. وننتظر التشخيص النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن أحمد حمدي لاعب الفريق، سيخضع إلى فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، للاطئمنان على الإصابة التي تعرض لها أمام نهضة بركان المغربي.

وأضاف أسامة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإصابة مقلقة بعض الشيء، خاصة وأنها في رباط من أربطة الركبة، إلا أنه لا يمكن تحديد حجمها النهائي سوى بالأشعة والفحوصات الطبية.

وعن إصابة محمد شحاتة، أكد أن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة لن تعيقه عن المشاركة في التدريبات، بينما مصطفى شلبي خاطر الجهاز الفني بالدفع به، إلا أنه لاعب مميز وكان على قدر المسؤولية، رغم عدم جاهزيته الطبية.

وأشار إلى أن شيكابالا، يحتاج إلى 4 أسابيع على الأقل من أجل العودة إلى المشاركة مع الزمالك من جديد، بينما محمد عواد حارس مرمى الزمالك، لم يتعرض للإصابة أمام نهضة بركان، وجاهز للمشاركة في المباريات المقبلة.