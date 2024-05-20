شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان هشام إسماعيل: الكونفدرالية كانت حياة أو موت للزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الزملكاوي هشام إسماعيل، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي بهدف نظيف.

وقال هشام إسماعيل، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: لسه راجع من الاستاد وصوتي رايح، وصلت في الرابعة والنصف والاستاد امتلأ في الخامسة مساء، البطولة بالنسبة لنا كانت حياة أو موت، ومن بداية اللقاء نشعر بالهدف، وربنا أكرمنا بهدف أحمد حمدي.

وأضاف: اللاعبون شعروا اليوم بقيمة البطولة وهيموتوا نفسهم للحفاظ على مكانهم بالفريق.

وتأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.