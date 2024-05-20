شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الدورى المصرى أقوى من الكونفدرالية.. والبطولة جاءت فى توقيت مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق أن الجماهير كان لها دور كبير في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وقال جعفر، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: هذه البطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية للبناء عليها لما هو قادم.

وأضاف: هتافات الجماهير التاريخية تمثل دافعا كبيرا.. شعبية كرة القدم مؤخرا تراجعت وحان وقت عودتها من جديد.

وأكد أن اللاعبين كانوا رجالا وتحملوا ضغوطا شديدة، وأن المكسب كان أهم من الأداء في مثل هذه المواجهات، وأن دكة بدلاء الزمالك ضعيفة.

وأوضح فاروق جعفر أن الهدف الذي سجله الفريق في مرمى نهضة بركان بالمغرب كان له دور كبير في الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع: البطولات أهم من الأداء والتاريخ لا يتذكر سوى الأبطال وهذا ما فعله اللاعبون أمام نهضة بركان.

وأشار إلى أن منافسة الزمالك على لقب الدوري صعبة للغاية، وبطولة الكونفدرالية أعلى من التقييم، لكن الدوري أقوى منها؛ لأن المنافسة شديدة للغاية، ولكن الفوز بها يمنح دوافع عديدة.

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .