شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الزمالك: نهتم بمصلحة النادى وتطويره وهدفنا إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة مادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي بهدف نظيف.

وقال حسين لبيب، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": أبارك لجمهور الزمالك العظيم على أنه تحمل كل الأوقات السخيفة، والعجيب أن عدد الجماهير في تزايد وجمهور الزمالك احلى جمهور وجمهور وفي، كمجلس إدارة من اليوم الأول اهتمامنا فقط كان بمصلحة النادي لا ننظر لأي شيء آخر.

وأضاف رئيس الزمالك: البعض ينسى الصعوبات التي دخلنا فيها مصر كلها تعجبت من حل أزمة القيد وضم صفقات جديدة ومدرب، اليوم لدينا قوام جيد جداً وجهاز فني على مستوى عال، وأثمن دور الجهاز رغم أنه جاء إلى النادي منذ فترة قصيرة، ويعمل بحرفية مطلقة ويحب النادي.

واختتم: هدفنا أن يكون هناك تطوير كبير في قناة النادي، ولدينا خطة، لكن الوقت ضيق، جئنا من 7 أشهر فقط، وواجهنا مشاكل كثيرة، وأقول لجمهور الزمالك بحبكم جدا وكل وقتنا من أجل فرحتكم.

تأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.