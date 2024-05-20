شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: الزمالك أهدر فرصًا عديدة.. والجماهير قدمت المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الزمالك أهدر فرصًا عديدة للتسجيل، وقدمنا 20 دقيقة رائعة ثم حدث تراجع كبير بعد ذلك.

وأشار إلى أن الزمالك فريق بطولات ووجود الجماهير ساهم في حصد اللقب وأن الأجواء كانت مثالية للغاية في المدرجات.

وأضاف: الجماهير تمثل رهبة للمنافس وتفتح الشهية للعودة إلى التدريب من جديد.