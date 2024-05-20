شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: الزمالك أهدر فرصًا عديدة.. والجماهير قدمت المطلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان.
وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الزمالك أهدر فرصًا عديدة للتسجيل، وقدمنا 20 دقيقة رائعة ثم حدث تراجع كبير بعد ذلك.
وأشار إلى أن الزمالك فريق بطولات ووجود الجماهير ساهم في حصد اللقب وأن الأجواء كانت مثالية للغاية في المدرجات.
وأضاف: الجماهير تمثل رهبة للمنافس وتفتح الشهية للعودة إلى التدريب من جديد.
وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي ، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.
يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .
أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .
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