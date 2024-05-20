شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: عشنا أوقاتا عصيبة.. وأفضل حاجة سعادة جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الملحن والمطرب عزيز الشافعى، أن الجمهور عاش بعض الأوقات العصيبة فى آخر المباراة، ولكن لاعبي الزمالك استطاعوا التتويج بلقب الكونفدرالية بالفوز بهدف نظيف.

وقال عزيز الشافعى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لسه جاى من الاستاد حالا وكانت ليلة كبيرة والحمد لله على الفوز باللقب وخروج جماهير الزمالك مبسوطة وفرحانة وكان هناك عدد كبير من الجماهير خارج الاستاد لم تدخل".

وأضاف: "عشنا أوقاتا عصيبة فى الدقائق الأخيرة، الفوز واحد صفر كان مقلق جدا وكنا حاسين بحاجة ممكن تحصل، ولكن لاعبي الزمالك كانت رجالة واستطاعوا التتويج باللقب والحفاظ على النتيجة".

وتابع: "الزمالك يخوض الكونفدرالية بقائمة ناقصة بعض اللاعبين والغيابات ولكن الحمد لله على المكسب والبطولة ومبروك لكل جماهير الزمالك".

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019

بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

ويحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

وتأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.