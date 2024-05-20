شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: بشكر اللاعبين وكنا خايفين الجمهور يروح زعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مصطفى زيزو لاعب نادى الزمالك، أن سعادة جمهور الزمالك هذا اليوم هو أهم شيء بعد التتويج بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف.



وقال أحمد مصطفى زيزو، فى لقاء بعد المباراة مع قناة أون تايم: "مبروك لنادى الزمالك وبشكر اللاعبين الذين يلعبون فى ظروف لا يعرف أحد داخل الزمالك".



وأضاف: "اللى يشوف الجمهور ده فى المدرجات لازم يشحن البطاريات وما ينفعش أشوف الجمهور ده وأبخل بأى نقطة عرق".



وتابع: "أنا مبسوط جدا علشان الجمهور بتاعنا مبسوط، ودا أقل حاجة ممكن نقدمهلهم، وكنا خايفين الجمهور يروح زعلان اللى جاى من كل مكان، وفرحتهم أهم حاجة بالنسبة لنا".