اخبار الرياضه

حكام مباريات الإثنين فى الجولة الرابعة والعشرين من دورى nile

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الإثنين فى الجولة الرابعة والعشرين من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الإثنين، في بطولة الممتاز هذا الموسم.

وتستأنف اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الـ24 من عمر الدورى المصرى الممتاز بثلاث مباريات غاية في الأهمية، حيث يلتقى المصرى مع إنبى، والمقاولون العرب مع فاركو، وزد مع الاتحاد السكندرى.

وجاءت أطقم حكام مباريات اليوم الاثنين كالتالي:
 

المصري و انبيستاد برج العرب - الساعة ٤

محمد العتباني

محمد فاروق

رجب محمد

محمود وفا

السيد شعبان

شهاب راشد


المقاولون العرب و فاركو ستاد المقاولون العرب - الساعة ٧

محمد عباس قابيل

إبراهيم السوداني

عمرو جمعة

محمود منصور

محمد عادل

أسامة السيد


زد أف سي و الاتحاد ستاد القاهرة - الساعة ٧ 

حمادة القلاوي

أحمد لطفي

أحمد رشدي

محمود الدسوقي

عبد العزيز السيد

خالد حسين

1670c556-b155-4619-9d4c-fd4ec9636cb8
d5c671da-e05a-4ed0-be99-13944a87820c

 

 

f6d3d4eb-929d-4fc5-94e5-cac4d5272e36

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا