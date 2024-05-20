شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الإثنين فى الجولة الرابعة والعشرين من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتستأنف اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الـ24 من عمر الدورى المصرى الممتاز بثلاث مباريات غاية في الأهمية، حيث يلتقى المصرى مع إنبى، والمقاولون العرب مع فاركو، وزد مع الاتحاد السكندرى.

وجاءت أطقم حكام مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

المصري و انبيستاد برج العرب - الساعة ٤

محمد العتباني

محمد فاروق

رجب محمد

محمود وفا

السيد شعبان

شهاب راشد





المقاولون العرب و فاركو ستاد المقاولون العرب - الساعة ٧

محمد عباس قابيل

إبراهيم السوداني

عمرو جمعة

محمود منصور

محمد عادل

أسامة السيد





زد أف سي و الاتحاد ستاد القاهرة - الساعة ٧

حمادة القلاوي

أحمد لطفي

أحمد رشدي

محمود الدسوقي

عبد العزيز السيد

خالد حسين