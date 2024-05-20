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ياسر حمد يرتدى علم فلسطين بعد التتويج بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - ارتدى ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك علم فلسطين بعد تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفدرالية.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية على حساب دريمز الغانى بعد الفوز في مباراة العودة بنتيجة 3/0، ومن قبلها التعادل السلبى دون أهداف.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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