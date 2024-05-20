شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى: الزمالك يستاهل أكثر من الكونفدرالية وتواصلت مع معلول بعد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك، أن التتويج بقلب الكونفدرالية جاء فى وقته وكنا فى حاجة لحص البطولة لإسعاد الجماهير التى كانت تساندنا بكل قوة.



وقال حمزة المثلوثى فى لقاء بعد المباراى مع قناة أون تايم سبورتس: "التتويج جاء فى وقته، والزمالك يستاهل أكثر من لقب الكونفدرالية".



وأضاف حمزة المثلوثى: "النهائى لا يلعب ولكن لازم تربحه وبدأنا بشكل قوى حتى سجلنا الهدف وتراجعنا للحفاظ على الهدف وحاولنا نسير المباراة وحاولنا نسجل هدف ثانى ولكن لم نستطع".



وتابع: "أتمنى تواجد الجماهير بهذا الشكل فى كل المباريات وأول مرة ألعب فى مباراة بهذا الجماهير منذ 4 سنوات فى مصر، وأشكر كل واحد جه النهاردة من أجل الوقوف خلف الزمالك".

وأتم: "تواصلت مع علي معلول بعدما رأيت تعرضه للإصابة، وأتمنى عودته للملاعب سريعا لأنه إضافة كبيرة للكرة المصرية والتونسية والإفريقية بالكامل".