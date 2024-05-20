محمد صبحي : انا تحت أمر الزمالك ورحيلي شائعات

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك عن سعادته بفوز الفريق بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة دي ام سي: كان لدينا حافز كبير الفوز وإسعاد الجماهير التي تستحق اللقب وكنا نرغب في أن تحظى بهذه اللحظات.

وأشار إلى أن كان هناك تخوف من استقبال هدف والإضطرار الى تسجيل عدد أكبر من الأهداف وكذلك الأجواء كانت حارة ولكن اللاعبين تغلبوا على هذه الظروف.

وشدد على أنه مستمر مع الزمالك وتحت امر النادي ولم يوقع لأي مكان آخر وأنها مجرد شائعات وأنه جاهز لأي قرار من النادي الذي يملك شعبية كبيرة واي لاعب يتشرف بالانتماء إليه وأنه جاهز للتوقيع في اي وقت