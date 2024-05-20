سيد معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك كان يحتاج لتحقيق لقب الكونفدرالية في ظل الأزمات الأخيرة، مشيرا إلى أن فوز الفريق الأبيض باللقب شئ جيد، متمنيًا أن يكون السوبر الإفريقي بين القطبين بعد تتويج الأهلي بدوري الابطال يوم السبت المقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كان من الصعب أن يخسر الزمالك لقب الكونفدرالية في ظل الفرق الموجودة، والفريق كان يحتاج للقب، والجمهور كان رائعًا وهذه هي كرة القدم دائما للجماهير".

وأضاف: "تتويج الزمالك بالكونفدرالية نتيجة الهدف الذي سجله سيف الجزيري في المغرب، والفريق خاض عشر دقائق رائعة خلال الشوط الثاني ذهابا وهو ما ساهم في تحقيق اللقب، ولابد أن يبني الزمالك على اللقب".

وواصل: "أحمد حمدي من العناصر الجيدة، ولو لعب في مركز صانع الالعاب سيفرق كثيرا مع الزمالك، لانه قادر على التمرير والتحرك بشكل جيد بين الخطوط، ولقاء اليوم بداية للاعبين كثيرين مثل محمد شحاتة أيضا، ومعظم اللاعبين ظهروا بمستوى جيد في ظل الحماس الجماهيري والتشجيع القوي، ولابد أن يبني الزمالك على هذه البطولة لكن الفريق في حاجة لتدعيم أقوى".

وأكمل: "أحمد فتوح يعاني من نقطة سلبية وهي عدم الاستمرارية في تقديم المستوى القوي، حتى داخل المباراة نفسها، وأحمد فتوح في امم افريقيا 2021 كان من افضل على مستوى البطولة، وكان سبب في الوصول للنهائي، لكن بعدها تراجع مستواه ولا اتذكر له 3 مباريات جيدة خاضها مع المنتخب او الزمالك في السنوات الاخيرة".

وأكد: "حسام عبدالمجيد نجاحه في وجود حمزة المثلوثي لأن الأخير لاعب سريع، وبمقارنة الاستمرارية الفنية والتألق بين زيزو وفتوح على سبيل المثال، يتفوق زيزو بشكل واضح لكن فتوح لا يمتلك نفس الاستمرارية ومستواه متذبذب".

وأتم: "لا استطيع تقييم جوميز سوى بالعشر دقائق في الشوط الثاني خلال لقاء الذهاب خلال نهضة بركان، والتركيبة الخاصة بقائمة الزمالك يجب أن يتم تعديلها هناك لاعبين كثيرين في مراكز الوسط، بينما هناك أزمات في الدفاع والظهير الأيسر".