طبيب الزمالك يوضح حالة مصابيه بعد التتويج بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحمد حمدي لاعب الفريق يحتاج لمزيد من الفحوصات من أجل إصدار التشخيص النهائي لإصابته التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان.

وتوج فريق الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي 1/صفر، اليوم الأحد، في إياب المباراة النهائية.

وسجل أحمد حمدي الهدف الوحيد للزمالك بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وأكمل نهضة بركان اللقاء منقوصا بعد طرد لاعبه حمزة الموساوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

واستفاد الفريق من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما خسر ذهابا أمام نهضة بركان بنتيجة 2/1 الأسبوع الماضي في المغرب.

أضاف طبيب الزمالك في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: إصابة أحمد حمدي مقلقة ووقعته على الأرض مقلقة وخلال ٤٨ ساعة سنعلن تشخيص الإصابة بشكل رسمي.

وأوضح أن شيكابالا يحتاج لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته حيث يحتاج إلي ثلاث أسابيع للتعافي من الإصابة.

واختتم أن مصطفى الزناري يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويسير بشكل جيد في تنفيذ بروتوكول العلاج للتعافي وقد يكون في حاجة إلى فترة زمنية تصل إلى عشر أيام حيث سيعود خلال فترة التوقف القادمة.