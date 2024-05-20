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نادي الزمالك يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الزمالك بكل التقدير والامتنان تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوز الفريق الأول لكره القدم بكأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتقدم مجلس إدارة النادي باسم أعضاء وجماهير النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري إلى فخامتكم بكل الشكر والتقدير لهذه التهنئة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن تلك التهنئة الكريمة تعكس إدراك الدولة المصرية لدور في صناعة نهضة مصر الحديثة، كما تخلق داوافعاً لبذل مزيد من الجهد.

ونعاهد فخامتكم على  استمرار العمل الجاد لتحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج في ظل قيادتكم الحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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