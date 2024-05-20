شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، صفحة الكونفدرالية الأفريقية، بعد مواجهة نهضة بركان المغربى فى النهائي، ليبدأ الزمالك التركيز فى مسابقة الدورى، خاصة أن مركز الفارس الأبيض فى جدول الترتيب متراجع ولا يليق باسم القلعة البيضاء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق مودرن فيوتشر بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري

خسر الزمالك من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز مودرن فيوتشر على إنبى بهدف دون رد فى الظهور الأخير بالمسابقة.

ترتيب الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 7 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 17.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.