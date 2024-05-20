شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس الزمالك المكشوف يطوف شوارع القاهرة قبل وصوله النادى للاحتفال مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طاف الأتوبيس المكشوف لنادي الزمالك الذي يتواجد فيه لاعبو الفريق الأبيض، شوارع القاهرة للاحتفال بالتتويج ببطولة الكونفدرالية، قبل أن يصل مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، للاحتفال مع الجماهير المحتشدة أمام مقر النادي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى، محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي قد انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب، مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.