شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم بيع استمارات اختبارات الناشئين لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النادى الاهلى اليوم، الاثنين، بيع استمارات اختبارات الناشئين لكرة القدم لموسم 2024 – 2025 على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً.

وأعلن النادي الأهلي موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم لموسم 2024 – 2025، وذلك اعتبارًا من 25 مايو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر.

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019.