شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، صفحة الكونفدرالية الأفريقية، بعد مواجهة نهضة بركان المغربى في النهائي، ليبدأ الزمالك التركيز فى مسابقة الدورى.

ويسعى الزمالك لتحسين مركزه في جدول الترتيب، خاصة أنه متراجع ولا يليق باسم القلعة البيضاء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، في مباراة ستشهد صراع كبير بين الفريقين.

ويبحث كل فريق يبحث عن الانتصار واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة، لاسيما وإن مودرن فيوتشر يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.