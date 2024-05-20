تنظيم كارثي.. هرج ومرج في مراسم تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية

شهدت مراسم تتويج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، حالة من سوء التنظيم والهرج والمرج.

وحقق فريق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره نهضة بركان بنتيجة هدف وحيد في لقاء إياب النهائي.

وحسم الزمالك لقب الكونفدرالية بعد التعادل مع نهضة بركان بمجموع 2-2 ذهابًا وإيابًا، وذلك بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

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وسيطرة حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التنظيم الكارثي الذي شهدته مراسم تتويج الفارس الأبيض باللقب الأفريقي.

وكانت اللقطة الأولى، دخول المنظمين في مشادة بالأيدي، تسببت في الإطاحة بالفتاة التي كانت في حوذتها كأس البطولة من أجل تسليمة للفريق، في مشهد يجسد حالة الهرج.

أما ثاني المشاهد، هو خروج محمود شيكابالا عن البروتوكول المتعارف عليه، بتسلم القائد لكأس البطولة، ولكنه قام بتقديم نجله لرفع الكأس، وهي واقعة ظهرت لأول مرة.

وتجسد المشهد الثالث، في حالة عدم التنظيم الذي شهدته الاحتفالات حول منصة تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، وهو ما انتقده حمزة المثلوثي مدافع الفارس الأبيض.

وقال المثلوثي:”تنظيم مراسم التتويج كان كارثيًا، أنا لم أر الكأس، كنت أريد أن ألتقط صورة معه ولكن لم أره، تنظيم كان سيئًا لأقصى درجة”.