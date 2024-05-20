"سيبك عادي".. فتاة تتعرض لموقف محرج في مراسم تتويج الزمالك بالكونفدرالية والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرضت إحدى الفتيات المشاركات في مراسم تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية، مساء يوم الأحد، لموقف محرج، أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف دون رد، ليتوج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وأحرز أحمد حمدي لاعب الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 23 من المباراة.

وأثناء وقوف الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو وهي تحمل كأس البطولة، اصطدم بها مجموعة من الأشخاص، بشكل مفاجيء، وذلك أثناء شجارهم.

وعلق رواد موقع التغريدات "إكس" على مقطع فيديو الفتاة، حيث كتب أحدهم: "مبروك البطولة وسيبك من ده عادي"، وأضاف آخر: "مبروك وعقبال فوز الأهلي"، وأضاف آخر تعليقا: "عندنا سوء تنظيم".