"الشعباني سهل الأمر للزمالك".. صحفيان مغربيان يتحدثان لمصراوي عن خسارة نهضة بركان للكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عمر سلامة:

يرى رئيس تحرير موقع البرلمان الرياضي، عبدالعزيز حمدي، أن المدير الفني لفريق نهضة بركان، معين الشعباني، سهّل مهمة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على نظيره نهضة بركان مساء الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما خسر بهدفين مقابل هدف في الذهاب.

رئيس تحرير موقع البرلمان الرياضي، قال في تصريحات لمراسل الخليج 365، عقب المباراة:"المدرب لم يعرف يُدبر المباراة بالطريقة المناسبة فبدأ مدافعاً مما سهل المسؤولية للزمالك والهزيمة لها عواقف بطبيعة الحال والشعباني خسر الدوري والكأس والكونفدرالية".

وأوضح عبدالعزيز حمدي، أن الجميع كان يعلم أن الهدف الذي سجله الزمالك في الذهاب بهدفين حال والشعباني لم يُدبر الأمر بالطريقة المناسبة.

ومن جانبه قال مواطنه عيسى الصحفي بصحيفة الصباح المغربية، في حديثه لمراسل الخليج 365، عقب المباراة:"بداية نهضة بركان كانت سيئة وفرض الزمالك سيطرته وتمكن من التسجيل والزمالك يمتلك لاعبين من العيار الثقيل ولكن خلال الشوط الثاني لم يستغل لاعبو نهضة بركان الفرص".

وحصد فريق الزمالك لقب الكونفدرالية 2024 بعد الفوز على نظيره نهضة بركان في الإياب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد خسر ذهابًا أمام نهضة بركان في المغرب بهدفين مقابل هدف ليضمن التتويج بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

يُذكر أن الزمالك سبق وتوّج بنسخة 2019 من الكونفدرالية على حساب نظيره نهضة بركان.

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