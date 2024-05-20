سامي الشيشيني لـ "الخليج 365":" الكونفدرالية بداية الاستقرار لمجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

أكد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن بطولة الكونفدرالية ستكون بداية جديدة لمجلس الإدارة برئاسة، حسين لبيب.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365":" بالطبع البطولة سترفع المعنويات لدي مجلس الإدارة وتمنحهم ثقة لدى الجماهير ومزيد من الاستقرار".

وأضاف نجم الزمالك السابق :"التتويج بالكونفدرالية سيهدئ من غضب الجماهير وانتقادها للمجلس في الفترة الأخيرة بعد خسارة أكثر من لقب في البطولات الاخري".

واكمل :" الزمالك خسر بطولة الكأس من الاهلي، وهناك تراجع في باقي الألعاب ومستوي متذبذب في الدوري، لذلك الفوز بالكونفدرالية سيمنح الهدوء والطمأنينة للمجلس".

واختتم حديثه قائلا:" الكونفدرالية بداية الاستقرار والهدوء في نادي الزمالك، خاصة ان هدف الفوز بالمباراة كان عن طرق احمد حمدي وهو من التدعيمات التي قام بها المجلس".