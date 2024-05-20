نجم الزمالك السابق لـ "الخليج 365" : جوميز أدار نهائي الكونفدرالية بمثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

أشاد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بإدارة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لنهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365":" كنت قلق من جوميز في اجراء تعديلات كثيرة بالتشكيل في لقاء اليوم، وهو ما كان سيؤثر علي الفريق، ولكنه أدار المباراة اليوم بشكل جيد جدا والتشكيل الذي بدأ به هو الأمثل وكنا نريده".

وأضاف:" حتي التغييرات كانت منطقية وكلها كانت سواء للاصابة او للاجهاد مثل تغييرة أوباما بدلا من حمدي، وزياد كمال بدلا من شحاته وشلبي بدلا من نداي، كما انه لم يجري تغييرات كثيرة.

وتوج الفارس الأبيض بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه علي نظيره فريق نهضة بركان بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة.