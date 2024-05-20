شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه بوروندي فى أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة نظيره بوروندي اليوم، الاثنين، فى ثانى أيام بطولة أمم أفريقيا، التي تقام فى ملاعب القطامية ببتروسبورت، والتي تقام برعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

كان المنتخب خاض أول مباراة أمام نيجيريا وتعادل سلبيا في مباراة الافتتاح التي اقيمت بإستاد السلام.

وتقام اليوم مباريات باقى المجموعت جيث يلتقى كلا من المغرب مع أوغندا، الجزائر مع غانا، تنزانيا مع سيراليون، كما يلتقى كينيا مع الجزائر.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمين إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن هي كل من: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون.

