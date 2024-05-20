شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه للغردقة اليوم استعداداً لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى للغردقة اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بالغردقة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه إسلام محارب في مباراة الجونة بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مباراة الاسماعيلى بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا.

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على إستكشاف منافسه الجونة بمشاهدة مبارياته الاخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن انتصار جديد للفريق.



ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق.