شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالدورى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 5 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات الثلاثى محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى بسبب إصابة الرباط الصليبى بينما يغيب زياد كمال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات ومحمود شيكابالا للإصابة.

ويستعيد فريق الزمالك خدمات الثلاثي "عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر" خلال مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة، في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

واستٌبعد الثلاثى السعيد وجعفر وماهر من مواجهتى نهضة بركان المغربى بنهائى الكونفدرالية، بسبب عدم القيد فى القائمة الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعتمد جوزيه جوميز على خدمات السعيد وماهر في لقاء فيوتشر، خاصة وإنهم من العناصر الأساسية بالفريق ويعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل دائم.

ويخضع السعيد لبرنامج تأهيلي خاص داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، بناء على قرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل غيابه عن الفريق في المباراة الماضية أمام نهضة بركان في ظل عدم قيده بالقائمة الأفريقية.

كما واصل ناصر ماهر لاعب الفريق البرنامج التأهيلي الخاص به الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة .