ماذا قدم جوارديولا أمام تين هاج قبل المباراة المرتقبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره السيتي، في إطار منافسات دور نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد، يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد ويمبلي.

وتبدأ أحداث مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في ديربي مانشستر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

وخاض بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، 5 مباريات أمام إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، حقق خلالهم 4 انتصارات وخسر في لقاء وحيد.

من جهة أخرى، فإن جوارديولا لعب أمام مانشستر يونايتد، 25 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 15 مباراة، وخسر 7، وتعادل في 3 آخرين.

بينما قاد إيريك تين هاج، 5 مباريات فقط أمام مانشستر سيتي، فاز في لقاء وحيد، وخسر 4 لقاءات.