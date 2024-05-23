أفضل وأسوأ لاعب في الزمالك أمام فيوتشر بـ الدوري

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن أفضل وأسوأ لاعب في الزمالك خلال مواجهة فيوتشر ببطولة الدوري المصري.

ولعب الزمالك ضد فيوتشر، اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح سيف الجزيري، أهداف المباراة لصالح الزمالك في الدقيقة 34.

بينما نجح محمد صادق في تسجيل هدف التعادل لفريق فيوتشر خلال الدقيقة 40.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري، فيما يصبح رصيد فيوتشر 31 نقطة في المركز التاسع.

تقييم لاعبي الزمالك أمام فيوتشر

وبحسب سوفا سكور، فإن سيف الجزيري أفضل لاعب في اللقاء بتقييم 8.1، يليه عمر جابر بـ8.0 درجة، ثم نبيل دونجا بـ7.4.

وحصل محمد عواد وإبراهيما نداي، على أسوأ لاعب في صفوف الزمالك أمام فيوتشر بتقييم 6.4، يليه ناصر ماهر بـ6.6.