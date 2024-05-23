جوميز ينتقد التحكيم ويوضح سبب استبعاد نجم الزمالك من المباراة

انتقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التحكيم بعد التعادل مع فيوتشر، موضحًا سبب غياب فتوح وشيكابالا.

وتعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، إن الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر في الشوط الأول، ولم يستحق التسجيل في الشوط.

وأوضح مدرب الزمالك، أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني، وأتيحت له العديد من الفرص ولكن يم ينجح في استغلالها، مؤكدًا:” لا أستطيع التحكم فيما يدور في عقل كل لاعب فيما يخص الاحتفال ببطولة الكونفدرالية”.

وأشار جوميز، إلى أنه يحاول أن يكون هادئاً في تصريحاته عقب المباريات ولكن هناك ركلة جزاء غير محتسبة في لقاء سموحة الماضي، وبعدما احتسبها الحكم تم إلغائها بقرار من حكم الفيديو.

وشدد مدرب الزمالك:”أمام فيوتشر اليوم، لنا ركلة جزاء واضحة لصالح مصطفى شلبي، ولابد أن تساعد تقنية الفيديو، حكم اللقاء لتحقيق العدالة بين جميع الفرق”.

وواصل جوميز:”فتوح خاض لقاء نهضة بركان مصاباً ولم يستطع التواجد في مباراة مودرن فيوتشر، والزناري مازال يخضع لبرنامجه التأهيلي، وشيكابالا يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة”.

واختتم جوميز:” استبعاد محمد عاطف؟، لا استطيع ضم كل اللاعبين المتاحين والدليل على ذلك أن محمود علاء وترافيس ومهاب ياسر وإيشو مستبعدون من القائمة”.