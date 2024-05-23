سنعود بالكأس.. نجم الترجي يتحدى الاهلي قبل إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

رفع نجم نادي الترجي الرياضي التونسي، ياسين مرياح، راية التحدي قبل مواجهة الأهلي المصري، بعد غد السبت، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الترجي التونسي لمواجهة الاهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال ياسين مرياح، خلال تصريحات لإذاعة “ديوان” التونسية، إن الفريق بالكامل متحمس للمباراة النهائية أمام الاهلي، مضيفًا: “سنلعب مباراة نهائية، ونركز بشكل جيد من أجل التتويج للعودة بالكأس”.

وأضاف مرياح، أن 90 دقيقة تفصل الفريقين عن لقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرًأ إلى أنه يأمل أن يكون الفريق حاضر بدنيا وذهنيا لحسم التتويج بالمسابقة.

وأكد لاعب الترجي التونسي، أن المباراة ستكون صعبة للغاية، حيث نسعى للتحكم في مجريات اللقاء، فالترجي يملك ثقافة الفوز في دوري الأبطال.