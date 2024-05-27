فريق كامل يغيب عن الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري اليوم

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة اليوم 11 لاعبًا وهم كالتالي..

يوسف أوباما ومهاب ياسر وسيف جعفر ومحمود علاء ومحمد عاطف وترافيس موتيابا لأسباب فنية، كما يغيب محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد حمدي ومصطفى الزناري للإصابة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 16 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية؛ وذلك بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.