سبب استبعاد كهربا من منتخب مصر قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا

شهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو والتي أعلنها أمس حسام حسن، المدير الفني للمنتخب غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي.

وشهدت قائمة منتخب مصر ظهور أربع مهاجمين وهم مصطفى محمد ومحمد شريف ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها الرباعي مع فرقهم.

وجاء قرار حسام حسن باستبعاد محمود كهربا من قائمة منتخب مصر؛ وذلك في ظل ابتعاده عن المشاركة مع النادي الاهلي في المباريات الأخيرة، وتصنيفه كمهاجم ثالث بالنسبة للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: مصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف.