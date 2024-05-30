الاهلي يعاقب بيرسي تاو بسبب نهائي إفريقيا.. تفاصيل

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن قرار إدارة النادي الأحمر بمعاقبة الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وظهر فيديو لبيرسي تاو وهو يعبر عن غضبه عقب استبداله في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير أمام الترجي التونسي، والذي حسمه الاهلي لصالحه بعد الفوز بهدف دون رد في المباراة.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: “بيرسي تاو أخطأ مثله مثل أي لاعب وتمت معاقبته والأمر انتهى، مشيرًا إلى أن البعض يتمنى خسارة الاهلي للهجوم على شخصي”.

من جهة أخرى قضت محمكة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بالحبس سنة مع تغريمه 100 الف جنيه.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لثلاث سنوات قادمة، كما تم تغريمه 100 الف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية، وذلك بسبب القضية المرفوعة ضده من محمد الشيبي لاعب بيراميدز.