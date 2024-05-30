حقيقة رفض ليفربول انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024

كشف محمود حرب، مدير المنتخب الأوليمبي حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة 2024.

وقال حرب في تصريحات تليفزيونية: “لم يصلنا أي خطابات من قبل ليفربول بشأن رفض انضمام محمد صلاح لقائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة، مشيرًا إلى إرسال أسماء 76 لاعبًا في القائمة المبدئية للمنتخب الأوليمبي”.

أقرأ أيضًا.. تعليق مثير من فيتوريا على إصابة محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا

وأضاف: “معسكر منتخب مصر الأوليمبي سينطلق يوم 1 يونيو المقبل ويستمر حتى الـ11 من ذات الشهر، على أن يتخلله مبارتين وديتين أمام كوت ديفوار يومي 7 و11، لأنه منتخب قوي خسر من فرنسا بصعوبة، وفاز على العراق برباعية”.

وتابع: “كنا في طريقنا للاتفاق على مواجهة الأرجنتين وديًا، ولكن ميكالي تخوف بسبب بعد المسافة، وخشيته من عدم تأقلم اللاعبين، ليتم الاستقرار بعدها على مواجهة كوت ديفوار”.

واختتم: “انضمام إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي للمنتخب الأول أمر يسرنا جميعًا، فالأولوية للمنتخب الأول، ولا يوجد مشكلة في ذلك مع ميكالي، كما أن تدريبه مع لاعبين كبار كمحمد صلاح يكسبه مزيد من الخبرات”.

ويتواجد المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 إلى جوار منتخبات إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكان.