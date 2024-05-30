اتحاد الكرة يعلق على حكم حبس حسين الشحات بسبب قضية الشيبي

علق مسئولو اتحاد الكرة المصري على حكم حبس حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بحبس حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على أنه سيطلع على صيغة الحكم أولا قبل أن يخطر مسئولو اتحاد الكرة بالقرار القادم.

وأضاف في تصريحات صحفية: “علمت بحكم حبس حسين الشحات من وسائل الإعلام ولم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيطلع على نص الحكم قبل إصدار قرار مرتفب من اتحاد الكرة وفقًا للوائح والقوانين”.

وكان محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز قد رفع قضية ضد حسين الشحات، لاعب النادي الاهلي، وذلك بسبب اعتداءه عليه يدويًا ولفظيًا في إحدى مباريات الفريقين السابقة.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لثلاث سنوات قادمة، كما تم تغريمه 100 الف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.