بعد الحكم ضده.. حسين الشحات ينشر صورة من المصيف على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نشر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ في قضية المغربي محمد الشيبي.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 100 ألف جنيه وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي أثناء المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز.

ومن جانبه نشر حسين الشحات صورة له، في المصيف، بعد صدور الحكم، ووضع شعار (قلب) على الصورة.

جدير بالذكر، أن مباراة الأهلي وبيراميدز، في نهاية بطولة الدوري المصري الموسم الماضي، شهدت مشادة قوية بين حسين الشحات والشيبي، وصلت لتعدي لاعب الأهلي على المغربي بالأيدي وتوجيه السباب له، وبعدها وجه الاعتذار ولكن الأخير لم يتقبل.

اقرأ أيضا:

يُنفذ في حالتين.. ماذا يعني إيقاف حبس حسين الشحات 3 سنوات؟

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2024/5/30/2590608