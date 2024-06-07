المقاولون العرب يختار المميزين تمهيدا لضمهم لقطاع الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب عن ظهور مجموعة من المواهب الكروية الجديدة في مختلف الأعمار السنية تمهيدا لاختيار العناصر المميزة لانضمامهم لصفوف فرق القطاع.

وتستمر اختبارات الناشئين 2024 بنادي المقاولون العرب من الساعة 8 صباحا بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.

أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )

ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )

على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء امتحاناتهم الدراسية.

افتتاح أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني بقطاع للناشئين

وكان نادي المقاولون العرب الرياضي أعلن عن افتتاح أكاديمية جديدة للإعداد البدني بقطاع الناشئين في الفترة الصيفية .

وتهدف الأكاديمية إلى :

1. تنمية وتطوير القدرات البدنية للاعبين الناشئين.

2. إجراء قياسات واختبارات بدنية شاملة للاعبين.

3. توفير فترة إعداد وتجهيز اللاعبين للالتحاق بالأندية المختلفة.

مواعيد التدريبات:

- أيام السبت، الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

للتسجيل والاشتراك بمقر الأكاديمية بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بمدينة نصر.