ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الفوز على بوركينا فاسو وحصد النقاط الثلاث في غاية الأهمية، مؤكدا أن الأمر يتطلب ضرورة تفكير حسام حسن في بعض الأمور منها تغيير التكتيك بشكل مفاجئ، وتغيير طريقة اللعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "لا يجوز تغيير طريقة اللعب من أجل الدفع بأكبر عدد من النجوم في مباراة واحدة، وكان يجب تجربة طريقة اللعب في مباراة ودية، واستفدنا من الايجابيات في نصف ساعة، وعندما ظهرت السلبيات لم يكن هناك طريقة للمعالجة.. والتراجع البدني نتاج بطولة الدوري المصري بكل تأكيد.. وليس حسام حسن".

وأضاف: "هناك لاعبين انضموا لمنتخب مصر في حالة اجهاد خصوصا المحترفين في الخارج، وبالتأكيد حسام حسن كان مضغوط في ظل المباراة الرسمية الأولى، وبالفعل ظهرت بعض السلبيات في الشوط الثاني تحديدًا، والأفضل هو أن يسير بطريقة اللعب المعتادة، وعندما لعب في الشوط الثاني بطريقة 4-3-3 ظهر الفريق بشكل أفضل ولم تكن هناك خطورة كبيرة من بوركينا فاسو".

وواصل: "الأهم أن منتخب مصر حقق الفوز، واتمنى تكرار الانتصار أمام غينيا بيساو، وحسام حسن كان يريد الدفع بكل النجوم خصوصا حمدي وامام عاشور وزيزو، ولكن هذه الطريقة ساهمت في اجهاد تريزيجيه، واضطر إمام عاشور للتغطية خلفه، وحدث ضغط بشكل مستمر على محمد عبدالمنعم الذي واجه واتارا وهو لاعب خطير في بوركينا فاسو".

وأوضح: "كان الأفضل اللعب بالطريقة العادية 4-3-3، وتضييق المساحات على المنافس، وطريقة 3-5-2 فيها مساحات كثيرة تظهر، ولو لم يتم معالجتها تكون لها سلبيات كثيرة".

وأتم: "أهم شئ هو الفوز على بوركينا فاسو، أي أمور آخرى من الممكن معالجتها".