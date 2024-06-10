شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب مباراة مصر وغينيا بيساو ويحدد برنامج لاعبي الأهلى الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اليوم الاثنين، موعد انتظام اللاعبين الدوليين فى تدريبات الأهلي الجماعية، ضمن التحضير لخوض مباراة فاركو الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري

ويحرص كولر مشاهدة مباراة منتخب مصر أمم غينيا بيساو مساء اليوم، من أجل متابعة لاعبي الأهلي الدوليين المنتظر أن يشاركوا فى مباراة اليوم والاطمئنان على حالتهم، قبل العودة إلى الفريق الأحمر والانتظام في التدريبات الجماعية.

وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام بوركينا فاسو مشاركة عدد من لاعبي الأهلي بشكل أساسي، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، بينما شارك كل من أكرم توفيق وعمر كمال كبدلاء خلال اللقاء.