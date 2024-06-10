شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب مباراة مصر وغينيا بيساو ويحدد برنامج لاعبي الأهلى الدوليين والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام بوركينا فاسو مشاركة عدد من لاعبي الأهلي بشكل أساسي، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، بينما شارك كل من أكرم توفيق وعمر كمال كبدلاء خلال اللقاء.
وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.
ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.
