الارشيف / اخبار الرياضه

كولر يراقب مباراة مصر وغينيا بيساو ويحدد برنامج لاعبي الأهلى الدوليين

0 نشر
0 تبليغ

كولر يراقب مباراة مصر وغينيا بيساو ويحدد برنامج لاعبي الأهلى الدوليين

شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب مباراة مصر وغينيا بيساو ويحدد برنامج لاعبي الأهلى الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي،   اليوم الاثنين، موعد انتظام اللاعبين الدوليين فى تدريبات الأهلي الجماعية، ضمن التحضير لخوض مباراة فاركو الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة .

 

ويحرص كولر مشاهدة مباراة منتخب مصر أمم غينيا بيساو مساء اليوم، من أجل متابعة لاعبي الأهلي الدوليين المنتظر أن يشاركوا فى مباراة اليوم والاطمئنان على حالتهم، قبل العودة إلى الفريق الأحمر والانتظام في التدريبات الجماعية.

 

وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام بوركينا فاسو مشاركة عدد من لاعبي الأهلي بشكل أساسي، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، بينما شارك كل من أكرم توفيق وعمر كمال كبدلاء خلال اللقاء.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements