شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف المدة المتوقعة لغياب وسام أبو علي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

علق الإعلامي أحمد شوبير على الغيابات التي ضربت صفوف الأهلي قبل مباراته أمام فاركو غدا الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "الأهلي لديه 3 إصابات هم وسام أبو علي وبيرسي تاو ومصطفى مخلوف ووسام أبوعلي سيغيب عن فريقه في ثلاث مباريات، وهو لاعب مؤثر مع الأهلي والبعض يثق في أبو علي".

وقال: "بيرسي تاو تعرض لشد في العضلة الخلفية، محمد هاني يغيب بمناسبة احتفاله بزفافه، وأليو ديانج عائد من السفر إلى بلاده متأخرا، وتقريبا يغيب عن الأهلي 6 لاعبين قبل مباراة فاركو".

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.