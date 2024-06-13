شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في كأس مصر بعد تحديد مؤجلات دور الـ 32؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة موعد مباراة الزمالك ونظيره بروكسي في كأس مصر، على أن تقام يوم ١٨ يوليو على ستاد القاهرة على أن يواجه الأهلي نظيره الألمونيوم ١٩يوليو على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر. ".

وتقرر في وقت سابق، تأجيل مباريات بيراميدز والنصر، الزمالك وبروكسي، الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 من كأس مصر، بسبب استدعاء لاعبي فرق الدوري الممتاز إلى منتخب مصر في معسكر شهر يونيو.

وينتظر فاركو مواجهة الفائز من الأهلي والألومنيوم، كما تأهل طلائع الجيش لينتظر مواجهة الصاعد من لقاء الزمالك وبروكسي.

حجز 13 فريق مقاعدهم في دور الـ 16، حيث تأهلت فرق فاركو وإنبي وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا وزد وسموحة والترسانة والبنك الأهلي والجونة والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش وأبو قير للأسمدة إلي دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وودع 13 فريقا وهم الاتحاد السكندري والمقاولون وبلدية المحلة والداخلية وبتروجت والقناة وجمهورية شبين وبورفؤاد ولافيينا ومكادي وبترول أسيوط والنجوم والواسطي منافسات كأس مصر من دور الـ 32.

ويلتقي إنبي مع مودرن فيوتشر في ثمن النهائي الذي يشهد أيضًا مواجهات بين الإسماعيلي وسموحة، بجانب المصري والبنك الأهلي، كما يلتقي في المرحلة القادمة بشكل رسمي، الجونة ضد الترسانة، كما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد زد إف سي.

في سياق مختلف، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.