رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الفريق أمام الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدرة النادي الاهلي عن تنظيم رحلات مجانية لنقل الجماهير إلى الإسكندريه لتشجيع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري بعد غد الثلاثاء.

ويلتقلى الأهلي مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ تجمّع جماهير الأهلي أمام بوابات فرع الشيخ زايد فى الثانية عشرة ظهر بعد غد الثلاثاء؛ على أن تتحرك الحافلات فى الواحدة ظهراً.

وأكدت إدارة الاهلي ضرورة اصطحاب أى مشجع تذكرة المباراة والفان آي دي الخاصة به؛ كما يحظر اصطحاب أى أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

