يورو 2024.. البرتغال تخطف فوزا مثيرا من التشيك (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب البرتغال من تحقيق فوز صعب ومثير على نظيره التشيك بنتيجة 1/2، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وأقيمت مواجهة البرتغال والتشيك على ملعب "ريد بول أرينا"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

تقدم منتخب التشيك في الدقيقة 62، عن طريق لوكاس بروفورد بعدما تمريرة حاسمة من فلاديمير كوفال.

وفي الدقيقة 69، أدرك منتخب البرتغال التعادل عن طريق روبن هراناش مدافع التشيك بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع، أحرز كونسيساو هدف البرتغال الثاني مستغلاً خطأ فادحاً من دفاعي التشيك.

وبهذه النتيجة، تحصل البرتغال على النقاط الـ3، لتحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق الأهداف خلف تركيا، بينما تأتي التشيك في المرتبة الثالثة بلا رصيد.

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