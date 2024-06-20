شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يواصل الغياب عن الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل غياب الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى المباراة المقرر لها السابعة مساء غدا الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعرض بيرسي تاو، لاعب الأهلى، لإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ليغيب عن مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ثم مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها الأهلي بهدف دون رد.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وأشار جاب الله إلى أن تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشعة للوقوف علي تطورات تعافيه من الإصابة.

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.