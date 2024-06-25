الارشيف / اخبار الرياضه

كولومبيا تحقق أول 3 نقاط في كوبا أمريكا 2024 على حساب باراجواي

0 نشر
0 تبليغ

كولومبيا تحقق أول 3 نقاط في كوبا أمريكا 2024 على حساب باراجواي


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

انتهت مباراة كولومبيا وباراجواي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وفاز منتخب كولومبيا على نظيره باراجواي بهدفين مقابل هدف في المجموعة الرابعة.

سجل هدف كولومبيا الأول، دانيال مونيوث في الدقيقة 32.

سجل هدف كولومبيا الثاني، جيفرسون ليرما في الدقيقة 42.

سجل هدف باراجواي، خوليو في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز احتل كولومبيا صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، بينما ظل باراجواي دون نقاط في المركز الرابع والأخير.

وتقام المباراة الثانية للمجموعة الرابعة في تمام الساعة الرابعة فجرا بين البرازيل كوستاريكا.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements